Знаменитости 30 января 2024, 03:28 «Брал кредиты». Продюсер рассказал о финансовых проблемах Киркорова Продюсер Лавров: Киркоров брал кредиты на организацию своих шоу РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров вкладывал все свои средства в организацию концертов и даже брал на них кредиты. Об этом рассказал концертный продюсер Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград».

Лавров выразил сомнения, что у Киркорова много денег. По его словам, певец всегда «жил одним днем» и тратил все на собственные концерты.

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«Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя», — рассказал продюсер.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров улетел в США ради того, чтобы попасть на концерт Мадонны.

В конце прошлого года Филипп Киркоров стал одним из участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. После этого певца «вырезали» из новогодних программ на разных каналах. В частности, Киркоров получил 30 миллионов рублей за съемку в «ЧБД», но после скандала авторы интернет-шоу полностью вырезали сюжет с королем эстрады. Об этом рассказал продюсер и шоумен Артур Азизбекян.