Знаменитости 28 декабря 2023, 00:08 Киркорова убрали с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все» Телеканал ТНТ убрал Киркорова с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все» РИА «Новости»

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Певца Филиппа Киркорова убрали с постера фильма «Иван Васильевич меняет все» и поместили вместо него комика Павла Волю. Новую афишу опубликовали на сайте телеканала ТНТ.

В комедии Киркоров сыграл императора Петра I. На рекламном плакате его место теперь занимает Павел Воля в белом парике со свитком в руках.

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Ранее стало известно, что провайдер заблокировал сайт Киркорова. Еще вчера портал работал, а теперь после перехода по ссылке показывается сообщение с ошибкой 4030. По данным поставщика услуг, причину ограничения отправили владельцу домена на электронную почту, а пользователям рекомендовали зайти позже.

Певец столкнулся с волной негатива после участия в скандальной «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. На мероприятие гости пришли практически без одежды, танцевали и веселились в таком виде. Позже Киркоров записал видеобращение, где заверил, что пришел туда «на пять минут».