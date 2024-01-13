13 января 2024, 03:55
«Всего лишь человек». Киркоров в песне назвал «виновников» своего участия в «голой» вечеринке
Киркоров выпустил песню о потере друзей и распространении слухов
Народный артист России Филипп Киркоров выпустил новую песню о потере друзей и распространении слухов, которую так и назвал — «Слухи». В ней он просит не судить его строго, ведь он «всего лишь человек».
Пользователи сети предположили, что таким образом исполнитель пытался высказаться по поводу своего участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, на которой он появился в откровенном наряде.
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«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег. И виновата, может, моя усталость. <…> Вы не судите, я ведь всего лишь человек», — говорится в песне.
Из-за участия в скандальной тусовке в «Мутаборе» Киркоров лишился ряда контрактов, его вырезали из новогодних передач и киноленты «Иван Васильевич меняет все».
Киркоров воспринял равнодушие коллег по сцене как «удар в спину». Король эстрады расстроился, что никто не стал его защищать после скандала с «голой» вечеринкой.
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