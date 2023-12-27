Знаменитости 27 декабря 2023, 22:30 Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокировал провайдер РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный сайт артиста Филиппа Киркорова заблокировал провайдер. Адрес kirkorov.ru выдает ошибку 4030, еще вчера он был доступен.

Согласно информации поставщика услуг, причину блокировки направили владельцу домена на электронную почту. Пользователям предложили «зайти позднее».

Скриншот сайта kirkorov.ru

Король эстрады попал в скандальную историю и подвергся критике общественности, став участником вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которой гости дефилировали в полуголом виде.

Киркоров записал видеообращение, в которой признался, что безответственно отнесся к вечеринке, назвал случившееся своей оплошностью, и заверил, что заглянул на мероприятие «на пять минут». Он выразил надежду, что эта ошибка не станет причиной ограничения его деятельности. Однако телеканалы объявили звезде бойкот и вычеркнули его из новогодних шоу.