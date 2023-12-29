Знаменитости 29 декабря 2023, 14:25 Киркорова не лишат звания народного артиста после «голой» вечеринки Ивлеевой Минкульт не лишит Киркорова звания народного артиста после «голой» вечеринки Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

«Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — объяснили сотрудники ведомства.

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Такой порядок действует согласно российскому законодательству, добавили в министерстве.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Минкульт лишить Киркорова звания народного артиста России. В СМИ заявили, что певец якобы обратился к юристам по этому поводу, однако адвокат артиста Александр Добровинский опроверг информацию и назвал ее очередной придумкой.

Сам Киркоров ранее пожаловался пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову на дресс-код «голой» вечеринки Ивлеевой. Певец заявил, что не знал заранее о концепции мероприятия.