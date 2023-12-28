Эксклюзив 28 декабря 2023, 16:01 «Очередная придумка». Киркоров не обращался к юристам из-за идеи лишить его звания народного артиста Адвокат Добровинский назвал придумкой новости об обращении Киркорова к юристам Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певец Филипп Киркоров не обращался к юристам после того, как Минкульт попросили лишить его звания народного артиста России. Об этом «360» рассказал адвокат исполнителя Александр Добровинский.

«Это придумано, это очередная придумка кого-то», — подчеркнул он.

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Информация о том, что Киркоров якобы обратился к юристам после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, возмутила адвоката.

«Окей, написали в Минкульт просьбу, что Филипп Бедросович не так оделся. Понимаете, народного артиста ему дали за творчество. Он не так оделся и не туда пошел — его надо лишить (звания — прим. ред.)? Всех надо лишить, которые не так одеваются. А теперь у меня вопрос: к каким юристам по этому поводу надо обратиться, чтобы его не лишили звания?» — сказал Добровинский.

По данным Telegram-канала Mash, Киркоров приехал к своим старым партнерам Semenov & Pevzner. Артист провел в здании около часа и вышел оттуда с недовольным и опечаленным лицом. Предварительно, на встрече обсуждалась вероятность отзыва звания народного артиста и вопросы отмены концертов с его участием.

Накануне адвокат певца отреагировал на новости о том, что Киркорова начали «вырезать» из новогодних программ. Юрист заявил, что не слышал об этом и подчеркнул, что скоро «это все забудется».