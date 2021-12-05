Киркоров заявил, что всегда обеспечивает всех парней

Филипп Киркоров пообещал, что будет обеспечивать всех потенциальных женихов своей дочери Аллы-Виктории, которой недавно исполнилось 10 лет. Певец заявил об этом, отвечая на вопрос Аллы Михеевой в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ведущая рубрики «Острый репортаж» попросила Киркорова честно сказать, будет ли он обеспечивать парней своей дочери Аллы-Виктории.

«Я всех парней всегда обеспечиваю. И буду обеспечивать своей дочери», — ответил артист.

Ранее телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за пропаганду нетрадиционных отношений. Поводом стала музыкальная премия, на которой ряд артистов появились в неоднозначных нарядах. Филипп Киркоров и рэпер Дава объявились на красной дорожке в образе влюбленной пары и в сопровождении полураздетых мужчин, что Роскомнадзор расценил как повод для подачи иска, обвинив телеканал в прославлении ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Киркоров недавно закатил большую вечеринку по случаю юбилея своей дочки. На 10-летие Аллы-Виктории пригласили многих звезд, а ведущим мероприятия был все тот же Дава.