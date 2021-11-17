«Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей. Причиной для такой санкции стала пропаганда нетрадиционных отношений среди детей, сообщили в пресс-службе суда РИА «Новости».

Таким образом, телеканал признали виновным в административном правонарушении по статье 6.21 КоАП РФ. Она предполагает денежный штраф, который в данном случае составил один миллион рублей.

Нарушение заметил Роскомнадзор. Сотрудники ведомства обнаружили демонстрацию материалов, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения, во время прямого эфира, транслируемого с мероприятия «Премия „Муз-ТВ“ 20/21. Начало света».

Поводом для недовольства Роскомнадзора стало необычное появление на красной дорожке Филиппа Киркорова и рэпера Давы в июне, в ходе которого они пародировали влюбленную пару в компании полураздетых мужчин.

Санкции по этой статье в столице впервые применили в 2021 году, наказания по ней — редкость, о чем говорит база данных судов Москвы. Ранее в суды уже поступали уведомления о подобных правонарушениях, но были возвращены.