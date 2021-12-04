Киркоров устроил вечеринку со звездами в честь 10-летия дочери

Филипп Киркоров устроил большую вечеринку на день рождения своей дочери Аллы-Виктории, которое исполнилось 10 лет. Звезда эстрады закатил пафосный банкет с дресс-кодом в стиле диснеевской Круэллы, а Дава выступил в роли ведущего. О событии написал StarHit.

Дочка Киркорова на мероприятии предстала в наряде, в котором уже появлялась в «Модном приговоре». А сам певец нарядился в костюм из последней коллекции люксового бренда.

Вечеринка проходила в подмосковном особняке. Среди гостей отметились Ксения Собчак, Григорий Лепс, Михаил Галустян, певица Зара. Ольги Бузовой на празднике не было. Зато был тиктокер Даня Милохин, который стал специальным гостем. Дочка Киркорова его обожает.

Девочка вела себя достаточно скованно на сцене и стеснялась такого количества гостей. Но когда появился Даня Милохин и подарил ей игрушку, то растаяла. Для нее он исполнил несколько песен.

Киркоров пустился в воспоминания, рассказав, что 10 лет узнал о рождении дочери во время концерта, и объявил об этом прямо на сцене.

Ранее ВЦИОМ назвал Киркорова одним из самых популярных артистов 2021 года. А лучшим признал Олега Газманова.