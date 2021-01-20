Киркоров решил судиться с Литвой после запрета на въезд

Литва запретила приезжать на территорию страны певцу Филиппу Киркорову. Теперь король эстрады планирует обжаловать в суде решение министерства иностранных дел. Об этом «360» сообщил адвокат исполнителя Александр Добровинский.

По словам правозащитника, МИД Литвы включил Киркорова в список тех, кому запрещено въезжать в страну в течение пяти лет.

«Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики», — заявил Добровинский.

Ранее министерство иностранных дел Литвы попросило МВД запретить Киркорову въезд в республику на пять лет. Глава МВД Агне Билотайте пояснила, что решение приняли из-за позиции певца по Крыму. Исполнитель публично поддержал присоединение полуострова к России. Билотайте подчеркнула, что у страны однозначная позиция по вопросу подобных музыкантов.