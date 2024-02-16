Знаменитости 16 февраля 2024, 02:17 Жюри пятого сезона шоу «Маска» возглавил Филипп Киркоров Филипп Киркоров стал председателем жюри юбилейного сезона шоу «Маска» на НТВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народному артисту России Филиппу Киркорову доверили место председателя жюри в пятом сезоне «Маски». Об этом создатели проекта сообщили на сайте телеканала НТВ.

«Там, где „Маска“, где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас — там праздник», — отметил в ответ музыкант.

Реклама

Премьера шоу запланирована на 18 февраля. Вместе с Киркоровым угадывать, кто прячется под разными ростовыми костюмами, будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Основной состав судей в каждом выпуске планируют разбавлять кем-то из участников прошлых сезонов. В первых двух передачах можно будет увидеть Диму Билана и Анатолия Цоя.

Филиппу Киркорову оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Многие телеканалы объявили ему бойкот. Так, на НТВ перенесли премьеру шоу «Маска» с его участием. Несколько дней назад певец выступил перед пациентами больницы Горловки в ДНР и передал им подарки.