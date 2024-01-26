Знаменитости 26 января 2024, 00:26 Киркорову заплатили 30 млн рублей за съемку в «ЧБД», но потом вырезали из эфира Продюсер Азизбекян: Киркорова вырезали из эфира, за который заплатили ₽30 млн РИА «Новости»

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Российский исполнитель Филипп Киркоров получил 30 миллионов рублей за съемки в популярном интрнет-шоу «ЧБД», но после скандала с «голой» вечеринкой авторы программы вырезали сюжет с королем эстрады. Об этом рассказал продюсер и шоумен Артур Азизбекян в подкасте «Закулисные истории».

В новогоднем эпизоде «ЧБД» Киркоров должен был принять участие вместе с Викторией Боней, Виктором Логиновым, Сергеем Орловым и Бустером. Записывалась программа в ноябре, отметили в издании kp.ru.

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«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 миллионов рублей. <…> Но потом случилась „вечеринка“, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок с Киркоровым», — поделился в подкасте Азизбекян.

Несколько дней назад Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, куда поп-исполнитель улетел «пережидать бурю». В руках у певца и его спутника увидели полные пакеты с мерчем Мадонны.