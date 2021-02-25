Киркоров отказался от сольных концертов еще на год из-за пандемии

Филипп Киркоров решил не проводить сольные концерты в Кремле, назначенные на начало марта. Их перенесли на апрель 2022 года. Эта информация появилась на официальном сайте Государственного Кремлевского дворца.

Концерты должны были пройти 3, 4, 5 марта 2021 года. Певец готовился представить программу «Я+R #Цвет настроения». Однако сольники перенесены на 28, 29, 30 апреля 2022 года.

На сайте не указывается, в чем причина этого решения. Агентство InterMedia написало, что отмены связаны с санитарными ограничениями из-за коронавируса. В Москве на концертах и спектаклях разрешено заполнять не более, чем половину зала. Агентство отметило, что выступления Киркорова в Кремлевском дворце должны были пройти еще в апреле 2020 года, но из-за пандемии их пришлось перенести на март 2021 года.

В ближайших творческих планах Киркорова — подготовка певицы Натальи Гордиенко к международному конкурсу Евровидение-2021. Артистка будет представлять Молдавию. Российский поп-король обещал, что удивит вместе со своей подопечной слушателей яркой песней. Организаторы Евровидения отказались из-за коронавируса от традиционного формата конкурса. Как в итоге он пройдет, станет понятно в ближайшее время.