Киркоров ставит на Молдавию. Евровидение-2021 состоится, и вот что уже известно

Евровидение 2021 года должно состояться в мае — вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Россия все еще планирует отправить Little Big, критики уверены, что это единственно правильный вариант. Страны могут оставить прошлогодних исполнителей, но песни придется предложить новые. Молдавской певице, например, помогать будет Филипп Киркоров.

Нетрадиционное Евровидение

65-й международный конкурс песни Евровидение в Нидерландах должен пройти в мае 2021 года. Организаторы шоу обещают, что сделают все, чтобы мероприятие состоялось. Они даже предусмотрели и план Б: все участники должны записать свои выступления на видео, чтобы в случае, если кто-то не сможет приехать, зритель все равно мог увидеть все номера.

Однако музыкальный критик Евгений Бабичев уверен, что, если на Евровидении-2021 будет много таких «дистанционных» выступлений, конкурс потеряет свой шарм.

«По опыту детского Евровидения, которое полностью было снято в студиях каждой страны, мне кажется, это не очень удачный вариант — смотрелось это как-то вяловато, скучно. Самая живая часть была с голосованием», — объяснил он.

Но ситуация в Европе не внушает оптимизма, так что вариант Евровидения онлайн очень вероятен, считает российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев.

Конечно, не будет той атмосферы, к которой привыкли те, кто с большой теплотой относится к этому конкурсу. Но если в ближайшее время в Европе не будут отменять карантинные меры, то это будет единственным вариантом провести конкурс Илья Легостаев.

Однако Бабичев убежден, что если Евровидение будут проводить онлайн, без присутствия зрителей на выступлениях, то нужного эффекта не будет, ведь аудитория создает особую атмосферу музыкального конкурса. Без нее шоу просто не получится, тем более, что из-за пропущенного года фанаты сильно соскучились.

«Народ изголодался, особенно та аудитория, которая внимательно следит каждый год за этим конкурсом. Мне кажется, аудитория даже увеличится, всем интересно, как же это все-таки может пройти в момент пандемии», — добавил он.

Конкурсант от России

Пока точной информации о том, кто будет конкурсантом от России, нет. Но группа Little Big уже заявляла о том, что намерена попробовать свои силы еще раз. Еще в ноябре 2020-го лидер коллектива Илья Прусикин рассказал о том, что для участия в Евровидении-2021 им придется снова проходить отборочные этапы.

Позднее организаторы конкурса объяснили, что прошлогодние приглашения для участников сохраняются. Однако сами Little Big не давали дальнейших комментариев на этот счет.

Евгений Бабичев убежден в том, что России необходимо отправить на международный конкурс именно Little Big, потому что однажды их уже выбрали, но показать себя ребята не смогли по не зависящим от них причинам.

«Надо попробовать отправить хотя бы раз официальных настоящих фриков, чего бы нам это ни стоило и какого бы результата мы ни добились. Раз уж мы один раз их заявили, нужно их отправить и понять, это формула рабочая для России или нам нужно вернуться к проверенным, хорошо поющим юношам и девушкам», — сказал критик.

Илья Легостаев объяснил, что теоретически каждый локальный оргкомитет Евровидения может поступить по-своему: оставить прошлогодних конкурсантов или устроить новые отборочные туры.

«Но, мне кажется, было бы неправильно лишать их возможности показать то, что они умеют, на большую европейскую публику. Учитывая успех их прошлого клипа Uno, у них есть хороший шанс на успех и на положительный результат», — заключил он.

В 2020 году Littlе Вig должны были выступить с песней Uno. В этом году, если команда соберется, им придется написать новый хит.

Киркоров в конкурентах

Пока репертуар россиян для Евровидения-2021 неизвестен, равно как не известно, идет ли уже работа над ним. Другие же страны начинают рассказывать о своих конкурсантах и их подготовке. Молдавия объявила о том, что отправит попытать удачу певицу Наталью Гордиенко, как и планировали в 2020-м.

Ее наставником и продюсером станет король российской эстрады Филипп Киркоров. Певец обещал удивить поклонников «очень сладкой премьерой», причем в его успехе критики не сомневаются.

«У Филиппа Киркорова с этим конкурсом давнишние счеты, он был там и как артист, и много раз как продюсер, причем некоторые его артисты были достаточно успешными. Он в этом деле поднаторел, в плане продюсирования ему есть, что предложить, так что это вполне объяснимое телодвижение с его стороны», — уверен Легостаев.

Евгений Бабичев же добавил, что решающим моментом для Киркорова в приглашении от Молдавии могла стать свобода творчества, которую ему готовы предоставить за рубежом.

«Он выступает продюсером тех участников и тех стран, которые дают ему лучшие условия, большую свободу действий как продюсеру, как композитору. Он уже работал с молдавской группой, более или менее получилось неплохо, видимо, молдавскую сторону все устроило, они решили еще раз попробовать», — заключил он.

Сам Киркоров сказал, что он очень надеется встретить на Евровидении-2021 Little Big, потому что и он, и его дети очень любят группу и даже дружат.