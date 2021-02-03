Полноценное Евровидение вновь не состоится

Организаторы Евровидения отказались от идеи провести полноценный конкурс. Финальное решение о формате примут позже. Сейчас есть три варианта проведения конкурса, но подробности не раскрываются.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу песенного конкурса. Участие в Евровидении-2021 подтвердила уже 41 страна, как изначально планировалось в 2020 году. В России конкурс будет транслировать Первый канал.

Филипп Киркоров рассказал, что хотел бы увидеть на Евровидении Little Big в качестве участников от России. Певец также признался, что вместе со своими детьми является фанатом этой группы.

По условиям конкурса страны могут сами выбирать, оставлять артиста, который был заявлен в прошлом году, или выбирать нового.

В прошлом году конкурс не состоялся в связи с пандемией коронавируса и отменой массовых мероприятий. От России должен был выступить Илья Прусикин с группой Little Big. Специально для Евровидения они написали песню Uno. На видеохостинге YouTube клип на данную композицию набрал 182 403 500 просмотров, а также получил 2,6 миллиона лайков.