22 марта 2024, 19:16
Киану Ривз впервые за много лет кардинально сменил имидж
Киану Ривз сменил имидж ради роли в комедии Джона Хилла «Исход»
Актер Киану Ривз решился на радикальную смену имиджа для новой роли. Фотографии знаменитости появились на сайте издания People.
Известный актер обновил прическу для роли в мрачной комедии Джона Хилла «Исход». На снимках с места съемок, датированных 19 марта, Ривз предстал перед публикой с короткой стрижкой и аккуратно подстриженной бородой. Новый стиль заметно отличается от любимого фанатами образа с длинными волосами.
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По всей видимости, актер принял решение изменить образ в начале этого месяца.
Преданные поклонники Ривза тепло приняли его новый облик, отметив, что такая прическа придает ему более молодой вид.
В декабре из дома актера украли оружие. Киану Ривза в тот момент не было дома.
В январе 2022 года стало известно, что Ривз перечислил 70% своего гонорара за фильм «Матрица» в фонд исследования лейкемии.
Киану Ривз
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