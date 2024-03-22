Знаменитости 22 марта 2024, 19:16 Киану Ривз впервые за много лет кардинально сменил имидж Киану Ривз сменил имидж ради роли в комедии Джона Хилла «Исход» Фото: Casey Flanigan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Актер Киану Ривз решился на радикальную смену имиджа для новой роли. Фотографии знаменитости появились на сайте издания People.

Известный актер обновил прическу для роли в мрачной комедии Джона Хилла «Исход». На снимках с места съемок, датированных 19 марта, Ривз предстал перед публикой с короткой стрижкой и аккуратно подстриженной бородой. Новый стиль заметно отличается от любимого фанатами образа с длинными волосами.

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По всей видимости, актер принял решение изменить образ в начале этого месяца.

Преданные поклонники Ривза тепло приняли его новый облик, отметив, что такая прическа придает ему более молодой вид.

В декабре из дома актера украли оружие. Киану Ривза в тот момент не было дома.

В январе 2022 года стало известно, что Ривз перечислил 70% своего гонорара за фильм «Матрица» в фонд исследования лейкемии.