Мир 08 декабря 2023, 23:52 Дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе ограбили TMZ: грабители ворвались в дом Киану Ривза и украли оружие РИА «Новости»

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В Лос-Анджелесе грабители в лыжных масках ворвались в дом известного голливудского актера Киану Ривза. Воры украли оружие из дома актера Киану Ривза. Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на заявление полиции.

Нападение попало на камеры слежения. Судя по кадрам, грабители разбили окно и залезли в помещение. Актера в этот момент не было дома.

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Грабители вынесли из дома оружие. Было ли украдено что-то еще, не сообщается.

В январе 2022 года стало известно, что Киану Ривз перечислил 70% своего гонорара за фильм «Матрица» в фонд исследования лейкемии. В тот момент от этого заболевания страдала его младшая сестра Ким. Актер заботился о ней и был ее постоянным опекуном. В результате болезнь удалось довести до стадии ремиссии. После выздоровления сестры Киану Ривз создал собственный благотворительный фонд для помощи людям, больным раком.