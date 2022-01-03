Киану Ривз перечислил 70% гонорара за «Матрицу» на борьбу с лейкемией

Актер Киану Ривз перечислил 70% своего гонорара за первый фильм франшизы «Матрица» в фонд исследования лейкемии. Как сообщила газета Daily Mail, этим заболеванием страдала младшая сестра актера Ким.

По данным издания, гонорар Ривза за первый фильм, вышедший в 1999 году, составил 45 миллионов долларов. К тому времени сестра боролась со своим заболеванием уже восемь лет. Все это время актер был ее постоянным опекуном, который о ней заботился. В результате болезнь удалось довести до стадии ремиссии.

«Она всегда заботилась обо мне. Я всегда буду заботиться о ней», — говорил он в одном из интервью.

Как отметила «Газета.ru», после выздоровления сестры Киану Ривз организовал собственный благотворительный фонд, предназначенный для помощи людям с раком. Он отметил, что не стал называть организацию своим именем.

Но также не оставляет без внимания помощь и другим фондам. В июне 2020 года актер выставил на интернет-аукцион 15-минутное виртуальное свидание по Zoom. Все полученные средства он перечислил в фонд борьбы с детским раком Camp Rainbow Gold.