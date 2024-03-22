Мир 22 марта 2024, 17:15 Принц Уэльский мог скрыть состояние Кейт Миддлтон PageSix: принц Уильям спрятал Кейт Миддлтон из-за боязни проклятия принцессы Pool/Keystone Press Agency/globallookpress

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Исчезновение из публичного пространства принцессы Уэльской Кейт Миддлтон связали с колдовством. Появилась версия, что принц Уильям скрыл состояние супруги из-за суеверия, сообщило издание PageSix.

Журналисты пояснили, что крайне суеверный Уильям переживает за здоровье Миддлтон, поэтому предпочитает не распространяться об этом.

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Один из инсайдеров рассказал изданию, что Уильям проводит параллели со своей матерью, Дианой, каждый шаг которой появлялся в СМИ. Трагедия с Дианой оставила тяжелый отпечаток на его психике. По этой причине Уильям решил не общаться с прессой о состоянии жены.

В пресс-службе МИД России заявили, что Великобритания укрепила статус фабрики фейков после ситуации с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. В министерстве пояснили, что власти и Королевский дом не только избегают прямых ответов, но и сами тиражируют ложные новости о здоровье принцессы.