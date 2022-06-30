Прощание с Пьером Нарциссом началось в Москве. Прямая трансляция

Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом началась в Москве. «360» ведет прямую трансляцию с места события.

По словам бывшей жены певца Валерии Калачевой, с Нарциссом хотят попрощаться очень многие. Ранее озвучивались планы привезти на церемонию порядка пяти тысяч роз.

Церемонию прощания переносили уже несколько раз. После нее тело Нарцисса отправят на его родину — в Камерун. Точной даты похорон пока нет. На том, чтобы Нарцисса похоронили именно в Камеруне, настояли мать и сестра, хотя бывшая жена и их с певцом дочь Каролина-Кристель хотели бы, чтобы это произошло в России.

Пьер Нарцисс скончался 22 июня. Ему было всего 45 лет. Причиной смерти певца стали последствия подагры. Врачи отправили мужчину на гемодиализ, однако он не помог, и Нарцисса пришлось погрузить в медикаментозный сон. После остановки сердца певца реанимировали, но оно снова перестало биться.

Пьер Нарцисс известен как участник второго сезона шоу «Фабрика звезд». Его главный хит — «Шоколадный заяц».