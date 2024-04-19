Знаменитости 19 апреля 2024, 10:49 Канье Уэста заподозрили в избиении обидчика жены TMZ: рэпера Канье Уэста заподозрили в избиении приставшего к его жене мужчины SMG / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Рэпера Канье Уэста заподозрили в избиении мужчины, который якобы домогался его жены Бьянки Цензори. Об этом сообщил портал TMZ.

По словам представителя артиста, жена Уэста столкнулась с неприемлемым поведением со стороны постороннего мужчины. Увидев происходящее, музыкант ударил обидчика Цензори в лицо.

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«Это было больше чем просто нежелательное внимание. Он проник руками под ее платье и осуществил физический контакт с ее телом, захватил ее за талию, повернул к себе и отправил воздушные поцелуи», — рассказали приближенные рэпера.

Вечером 16 апреля мужчина обратился за помощью в полицию и заявил о полученных травмах.

Супруги известны своим вызывающим поведением, а Цензори — откровенными нарядами. Недавно модель оделась в прозрачое платье-презерватив, а до этого пошла в ресторан в одном лифчике и колготках.