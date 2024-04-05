Знаменитости 05 апреля 2024, 17:09 Бьянка Цензори снова появилась на публике без белья Жена Канье Уэста Бьянка Цензори вновь появилась на публике в откровенном наряде Скриншот видео

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Избранница рэпера Канье Уэсат Бьянка Цензори снова появилась на публике в экстравагантном наряде. На этот раз она выбрала для похода в ресторан черный лиф и кремовые кружевные колготки. Белье Бьянка решила не надевать. Снимки звездной пары появились в социальных сетях.

Папарацци заметили 46-летнего рэпера и его 29-летнюю спутницу, когда те направлялись в ресторан в Лос-Анджелесе.

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Бьянка собрала темные волосы в аккуратную прическу и сделала макияж. На ней было только два предмета одежды: маленький кружевной топ и полупрозрачные колготы в тон кожи. Интимные места спутница Уэста деликатно прикрыла сумочкой.

Рэпер же не изменил своему привычному стилю: надел черную куртку с капюшоном, широкие штаны и кеды.

Французы уже пригрозили Цензори санкциями за появление в общественных местах в неприличном виде. Штраф может достигнуть 15 тысяч евро.