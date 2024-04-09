Знаменитости 09 апреля 2024, 13:35 Модель Бьянка Цензори нарядилась в платье-презерватив Модель Бьянка Цензори появилась на публике в прозрачном платье из латекса Фото: скриншот видео

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Рэпер Канье Уэст и его спутница Бьянка Цензори вновь появились на публике 7 апреля. Модель порадовала поклонников очередным эксцентричным нарядом — прозрачным платьем из латекса, напоминающим презерватив. Белья, по своему обыкновению, Цензори не надела. Фотографии пары опубликовало издание Daily Mail.

Папарацци застали 46-летнего Уэста с 29-летней Цензори в Лос-Анджелесе на свидании. Рэпер надел черную ветровуку и объемные брюки. Глаза он спрятал за черными стеклами очков.

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Цензори же надела прозрачное латексное платье, которое дополнила красными гольфами и розовыми босоножками на высоком каблуке. Модель вышла без нижнего белья. Волосы она собрала в аккуратный пучок.

Всего несколько дней назад модель пошла с рэпером в ресторан в одном лифчике и колготках. Интимные места спутнице Уэста пришлось весь вечер прикрывать сумочкой.