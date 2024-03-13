Знаменитости 13 марта 2024, 14:41 Канье Уэст на русском языке «послал» Adidas Канье Уэст показался в одежде с нецензурной надписью в адрес Adidas IMAGO / Ron Sachs / CNP / MediaPunc / Global Look Press

Читать 360tv в

Американский рэп-исполнитель и предприниматель Канье Уэст показался на публике в черном костюме с надписью на русском в адрес Adidas. Дизайн одежды разработал российский модельер Гоша Рубчинский, который работает с брендом Уэста Yeezy.

Вероятно, это был ответ компании Adidas, разорвавшей контракт с артистом из-за его «антисемитских высказываний» в соцсетях.

Реклама

В начале недели Уэст презентовал капсульную коллекцию одежды под названием «Черные псы» Гоши Рубчинского. Фанатам бренда предложили футболки, худи, носки и джоггеры по цене 20 долларов. На каждой модели красовалась надпись «Черные псы».

Рубчинский присоединился к Yeezy в конце прошлого года. Выбрав этого дизайнера, Канье надеялся вдохнуть новую жизнь в бренд. Музыкант как-то признался, что считает россиянина видным представителем современной моды.