Мир 14 декабря 2023, 10:17 Канье Уэст назвал имя нового главного дизайнера компании Yeezy Главным дизайнером бренда певца Уэста Yeezy стал Гоша Рубчинский РИА «Новости»

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Российского модельера Гошу Рубчинского назначили на пост главного дизайнера бренда одежды и обуви Yeezy. Об этом основатель компании рэпер Канье Уэст заявил в социальной сети X (бывший Twitter).

Исполнитель назвал достижением переход Рубчинского в Yeezy и напомнил, что модельер является легендарным российским дизайнером.

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«Yeezy приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна», — отметил Уэст.

Рэпер добавил, что его бренд за годы своего существования смог добиться ведущих позиций в музыке и моде.

Ранее Канье Уэста заподозрили в черном пиаре. Музыкант прославился своими скандальными заявлениями, из-за которых с ним перестали сотрудничать многие компании. В декабре артист заявил о своей симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру и рассказал, что тот якобы изобрел микрофон.

По мнению специалиста по маркетингу, брендингу и рекламе Сергея Краснова, рэпер с помощью выходящих за рамки приличия выходок попытался создать свой имидж и прославиться.