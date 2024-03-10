Мир 10 марта 2024, 11:33 Рэпер Канье Уэст представил «русскую» коллекцию одежды Рэпер Уэст и модельер Рубчинский выпустили совместную коллекцию «Черные псы» IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch/globallookpress

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Бренд Yeezy представил публике новую линейку одежды под названием «Черные псы». Коллекцию создал российский модельер Гоша Губчинский совместно с рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Об этом американский исполнитель написал в соцсети Instagram *.

Желающие смогут приобрести дизайнерские футболки, худи, носки и джоггеры по цене 20 долларов за одну вещь. На всех предметах одежды модельеры поместили надпись «Черные псы» на кириллице.

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О сотрудничестве с Гошей Губчинским Канье Уэст объявил в декабре. Он назначил известного модельера на должность главного дизайнера бренда одежды и обуви Yeezy. По словам рэпера, Губчинский является легендарной фигурой в сфере моды. Уэст также рассказал о значительных успехах его бренда в сфере музыки и дизайна.

Ранее в Сети появились сообщения о возможном сотрудничестве музыканта с российским художником Максом Арнаутовым. Его творчество привлекло исполнителя Тимбалэнда, который предложил Уэсту начать работать с диджитал-дизайнером из России.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.