Адвокат Юрий Шель рассказал, что будет с наследием Юрия Шатунова

Певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. В интервью Teleprogramma.pro адвокат Юрий Шель рассказал, что теперь будет с наследием музыканта.

Шатунов долго судился с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. В результате певцу удалось «отвоевать» в судах право исполнять свои песни.

«Я думаю, что суд оставит это решение без изменений. И никаких сложностей не возникнет. Но если вдруг Андрей Разин предпримет попытку обжаловать решение, суд может рассмотреть это дело без участия сторон. Но, на мой взгляд, жене и детям [Шатунова] нужно все проконтролировать», — сказал юрист.

Так что, скорее всего, авторские права на песни достанутся жене и детям музыканта. То же касается и материального имущества.

«Если нет завещания, а я думаю, что его нет, поскольку Юрий все-таки молодой, то в первую очередь на все имущество артиста претендуют наследники первой очереди. А это жена и дети. Наследство будет делиться в равных долях — по одной трети», — объяснил Шель.