Общество 01 апреля 2024, 17:34 Народный артист Куклачев признался, что выбирает имена своим питомцам самым простым образом

Читать 360tv в

В московском Театре кошек живут 200 питомцев. Имена им выбираются самым простым способом, сообщил создатель театра, народный артист РСФСР Юрий Куклачев в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, кошка Сосиска ворует сосиски из холодильника, а кот Шнурок постоянно играет со шнурками. Кот Лунатик любит гулять по крышам.

Реклама

«Кот Пожарник не любит, когда курят, он подбегает, начинает царапать, укусить даже может, если не реагируешь. У Ромашки желтенькое пятнышко, как цветок, а так она вся беленькая, у Стрелки была стрелка», — отметил Куклачев.