Знаменитости 16 марта 2024, 12:00 Юрий Антонов предупредил о больших изменениях в России после президентских выборов Музыкант Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России

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В России выборы стали государственным праздником, и важно участвовать в них, заявил певец и композитор Юрий Антонов. Он проголосовал на своем избирательном участке и рассказал журналистам, каким видит будущее страны.

«Выборы — это большой государственный праздник. Я хочу участвовать в этом празднике, хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал давно», — сказал он.

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Артисту подарили цветы. Он сообщил, что разговаривал со своими друзьями и большинство из них независимо от местонахождения — дома, на гастролях или где-то еще — примут участие в голосовании.

«Я оптимист. Думаю, что после этих выборов начнутся изменения достаточно, я бы сказал, бурные. Изменения, которые назрели уже в стране», — заявил артист.

Избирательные участки открылись 15 марта, голосование продлится три дня. Явка избирателей превысила 38%. Федеральной платформой дистанционного электронного голосования воспользовались более 80% заявившихся. К досрочным выборам за рубежом присоединились более 62 тысяч человек.