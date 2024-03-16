16 марта 2024, 10:11
Явка на выборах президента России превысила 38% за первый день голосования
ЦИК: явка на президентских выборах за 15 марта достигла 38,35%
Явка на выборах президента России по итогам первого дня 15 марта составила 38,35%. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
«Все избирательные комиссии в России работают. Явка хорошая, вместе с дистанционным электронным голосованием — 38,35% вчера по всей стране. Голосование идет в штатном режиме», — сказал он.
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Булаев отметил, что жители приграничных с Украиной областей также идут голосовать, несмотря на непростую ситуацию.
«Вижу реакцию избирательных комиссий на все происходящее. Делаем все, чтобы работа была спокойной. Явка показывает, что вместе мы — сила», — добавил зампредседателя ЦИК.
Выборы президента России начались 15 марта и продлятся до 17 марта. Россияне могут проголосовать за одного из четырех зарегистрированных ЦИК кандидатов: Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.
Выборы президента — 2024
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