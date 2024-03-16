Важное 16 марта 2024, 10:11 Явка на выборах президента России превысила 38% за первый день голосования ЦИК: явка на президентских выборах за 15 марта достигла 38,35% Телеканал «360»

Читать 360tv в

Явка на выборах президента России по итогам первого дня 15 марта составила 38,35%. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Все избирательные комиссии в России работают. Явка хорошая, вместе с дистанционным электронным голосованием — 38,35% вчера по всей стране. Голосование идет в штатном режиме», — сказал он.

Реклама

Булаев отметил, что жители приграничных с Украиной областей также идут голосовать, несмотря на непростую ситуацию.

«Вижу реакцию избирательных комиссий на все происходящее. Делаем все, чтобы работа была спокойной. Явка показывает, что вместе мы — сила», — добавил зампредседателя ЦИК.

Выборы президента России начались 15 марта и продлятся до 17 марта. Россияне могут проголосовать за одного из четырех зарегистрированных ЦИК кандидатов: Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.