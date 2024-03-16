Выборы 16 марта 2024, 11:44 Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе Около 3,8 миллиона избирателей проголосовали на ДЭГ к 11:00 16 марта РИА «Новости»

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По состоянию на 11:00 по московскому времени 16 марта явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) составила 82%, свои голоса на платформе отдали порядка 3,8 миллиона человек. Об этом на брифинге в ЦИК сообщили представители Минцифры.

Самая высокая явка на платформе ДЭГ была в Камчатском крае — 91%. На втором месте с 84% идет Алтайский край, на третьем расположились Белгородская, Курская, Липецкая и Томская области — 83%.

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Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 20:00 17 марта по местному времени. Если избиратель не подавал заранее заявление на участие в ДЭГ, то выбор можно сделать на своём избирательном участке. Для москвичей онлайн-голосование организовали на региональном портале.

Ранее стало известно, что явка на выборах за 15 марта составила 38,35% по всей России.