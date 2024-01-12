Знаменитости 12 января 2024, 04:46 Юрий Антонов предложил определить дресс-код для «голых» артистов Певец Юрий Антонов призвал определить дресс-код для артистов эстрады РИА «Новости»

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Российский певец и композитор Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для «голых» знаменитостей. Его слова привело издание «Абзац» в Telegram-канале.

«Надо ввести дресс-код для всех, кто ходит по сцене голым или полуголым. Это просто выходит за рамки элементарного человеческого приличия. Существует понятие морали», — заявил он.

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По словам вокалиста, знаменитости имеют право ходить куда захочется, но важно быть одетыми. При этом не стоит ущемлять людей за выбор того или иного костюма, потому что это «неправильный подход».

Шквал критики на некоторых российских артистов свалился после их появления на «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор».

Среди гостей оказались вокалисты Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и многие другие. После скандального мероприятия поп-короля не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае, а Первый канал убрал номер исполнителя из шоу «Рождество с Григорием Лепсом».