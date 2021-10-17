Юлия Пересильд поделилась эмоциями после возвращения с МКС

Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся с МКС на Землю 17 октября, не хотела расставаться с космосом. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

Космический корабль «Союз МС-18» с участниками киноэкипажа вернулся на Землю 17 октября. Аппарат приземлился на территории Казахстана в 07:35 по московскому времени.

«У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — поделилась впечатлениями актриса.

Юлия Пересильд добавила, что такое событие бывает только единожды.

Отстыковка корабля от МКС и отправление на Землю прошло в штатном режиме. На станции остались российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров, астронавты из США Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японский астронавт Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Первый в мире киноэкипаж стартовал в космос 5 октября. На борту корабля находились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.