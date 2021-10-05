Первый в мире киноэкипаж стартовал в космос на ракете «Союз»

Ракета «Союз», которая должна вывести на орбиту корабль с первым в мире киноэкипажем, стартовала с космодрома Байконур. Трансляция ведется на YouTube-канале Роскосмоса.

Через девять минут пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. До МКС полет займет примерно три часа 17 минут. Стыковка с модулем «Рассвет» запланирована сегодня на 15:12 по московскому времени. Открытие люков и переход киноэкипажа на борт станции ожидается в 17:05.

На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они летят на МКС, что снять первый в мире художественный фильм в космосе, который называется «Вызов». Подготовка съемочной группы длилась четыре месяца. Команду подвергали изнурительным тренировкам, которые должны были помочь как можно быстрее адаптироваться в космосе.

По предварительным данным, экипаж пробудет в космосе 12 дней. Авторы планируют снять 35–40 минут материала, остальное будет сниматься уже в павильонах на Земле. В съемках фильма задействована госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.