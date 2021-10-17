Корабль «Союз» с «киноэкипажем» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-18», на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отстыковались от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю.

Отстыковка корабля от МКС прошла штатно, сообщил Роскосмос в официальном Twitter-аккаунте.

Корабль с «киноэкипажем» расстыковался от модуля «Наука». На МКС остались российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров, а также американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Корабль, по данным Роскосмоса, должен в 6:41 по московскому времени включить двигатель для сведения с орбиты, в 7:09 — разделиться на отсеки, а в 7:12 спускаемый аппарат с киноэкипажем войдет в атмосферу.

В 7:35, согласно графику, планируется приземление спускаемого аппарата в степи Казахстана. Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал «360», что ждет экипаж во время полета домой и как будет проходить реабилитация на Земле.