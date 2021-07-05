«Актеры мечтали у него сниматься»: Гаркалин отреагировал на смерть Владимира Меньшова
Владимир Меньшов был прекрасным режиссером, он умел дарить творческую радость своим коллегам, рассказал «360» актер Валерий Гаркалин.
«Он был моим соседом, другом, прекрасным режиссером. Артисты мечтали у него сниматься. Это было для них счастье. Он умел дарить своим коллегам творческую радость», — сказал он.
Гаркалин подтвердил, что причиной смерти Меньшова стали последствия коронавируса. Пока время и место прощания с актером и режиссером неизвестны.
Меньшов заболел ковидом в конце июня. Ему был 81 год. Соболезнования его родным, близким и коллегам уже принес киноконцерн «Мосфильм».
В фильмографии Меньшова более сотни картин. Он снял любимые всеми фильмы «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш». «Москва слезам не верит» в 1981 году была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».