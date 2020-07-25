Якубович рассказал, как попал на Чеченскую войну

Ведущий ток-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, что участвовал в Афганской и Чеченской войнах. Про места боевых действий он узнал по телевизору. Сейчас ведущий пишет книгу о событиях тех лет.

«Началась первая Чеченская война, 1995 год. Я об этом узнал по телевизору, поехал в штаб внутренних войск в Лефортово, пришел к командующему, спросил, надо ли что-то отвезти, съездить туда. Через неделю уехал вместе с замом по воспитательной работе», — привел ТАСС слова Якубовича.

Ведущий добавил, что позже ездил по линиям Минобороны и пограничной службы. При этом чаще всего поездки были с группой «Альфа» по линии внутренних войск. По словам Якубовича, раньше он просил журналистов не писать об участии в войнах, так как не хотел это афишировать.

«Со стороны может показаться, что я хочу изобразить из себя героя, но ничего этого не было. А через два года после событий это было просто из соображений безопасности, поскольку я мотался по блокпостам», — пояснил ведущий.

Якубович восемь лет трудился над книгой о войне. В нее он включил рассказы о военных действиях и воспоминания о разных людях. Кроме того, ведущий изложил Уголовный кодекс в стиле басен Крылова.

«Я отдал материал восьмилетнего труда в издательство „Эксмо“, они с удовольствием взялись за него. <...> Книга планируется к выходу в сентябре–октябре этого года», — подчеркнул Якубович.

Первая чеченская война началась в 1994 году. Тремя годами ранее была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Целью войны стало возвращение контроля над территорией Чечни.