Закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий одобрил Совфед

Это первый закон, который прошел одобрение в российском парламенте, регулирующий вступившую в силу поправку к Конституции.

Как отметил автор законопроекта сенатор Андрей Клишас, социологические опросы показали, что это изменение в главный закон страны получило самую большую поддержку граждан. Кроме того, он отметил, что изменения по новому законопроекту внесут в Административный и Уголовный кодексы, чтобы определять, какие действия недопустимы. Сейчас их направили в Верховный суд, который должен дать соответствующее заключение.

Согласно тексту закона, под экстремистскую деятельность не попадут определения границ по договорам с соседними странами (делимитация), определения границы знаками и замена существующих указателей (демаркация и редемаркация).

Как ранее заявлял еще один автор документа депутат Павел Крашенинников, за нарушение нового закона в первый раз будут привлекать к административной ответственности. Для граждан наказание составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. При этом штраф увеличится, если призывы к нарушение территориальной целостности России шли через СМИ или интернет.

Особая статья «Нарушение территориальной целостности России» появится в Уголовном кодексе России. По ней наказание может составить от шести до 10 лет лишения свободы. Соответствующие поправки в УК Госдума рассмотрит осенью.