«Поле чудес» стало пугающим из-за коронавируса. Всех зрителей заменили на шарики, но кто-то все равно хлопал

Шоу «Поле чудес» на Первом канале с ведущим Леонидом Якубовичем теперь снимают без живых зрителей в зале. Их заменили на воздушные шарики с нарисованными улыбками.

Внимание на пугающие изменения программы в связи с пандемией коронавируса обратил редактор TJournal Евгений Кузьмин. При этом он отметил, что игрокам все равно кто-то хлопает и кричит «приз».

Из-пандемии коронавируса в России ограничены массовые мероприятия. Людей просят оставаться дома и выходить на улицу только в крайней необходимости. Многие передачи сейчас снимают из дома, а большую часть населения отправили на удаленку.

На момент написания материала количество зараженных в России составляет 4149 человек. От заболевания погибли — 34, по данным стопкоронавирус.рф.

Некоторые россияне начали публиковать фейки на фоне коронавируса и уже получают за это штрафы. Ранее Леонид Якубович, назвал создателей фейков «преступниками», а сами фейки — «преступлением против человечности». По мнению Якубовича, сейчас многие издания работают по принципу «лучше соврать, но быть первым, чем сказать правду и быть вторым».