«Я закончил деканат на нефтяника». Александр Емельяненко рассказал о своих двух высших образованиях

Боец ММА Александр Емельяненко в интервью спортивному блогеру Святославу Коваленко рассказал, что имеет два высших образования. Он заявил, что является деканом, потому что «закончил деканат».

«После школы я закончил, вот сейчас, только что я закончил деканат. Нуу…на нефтяника. У меня два высших образования: экономическое и нефтяное. Я декан, да», — сказал он блогеру.

Во время интервью он также рассказал, что завязал с алкоголем. Спортсмен научился справляться с проблемами без спиртных напитков.

По поводу отношений со старшим братом Федором Емельяненко Александр сказал, что не держит на него зла и готов помириться.

«Придет то время, когда его „попустит“, и мы будем вместе», — сказал Александр.

Александр Емельяненко известен не только своими победами на ринге, но и скандалами. Он несколько раз сидел в тюрьме. Последний раз ему дали 4,5 года за изнасилование, похищение паспорта и склонению к употреблению наркотиков в 2015 году. После того, как он отсидел срок, спортсмен несколько раз пытался вернуться на ринг.

Александр Емельяненко выступает за клуб «AE Team Akhmat».