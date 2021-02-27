Александр Емельяненко объявил о подготовке к следующему бою

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не намерен завершать карьеру. В эту субботу он начнет подготовку к следующему бою. Об этом 39-летний спортсмен заявил журналистам.

«Завтра [27 февраля] начну, буду готовиться в Подмосковье один», — привел его слова ТАСС.

Вначале Емельяненко займется общей физической подготовкой — будет «железяки таскать», затем перейдет к спаррингам.

«Примерно за два месяца я смогу полностью подготовиться и прийти в форму», — пообещал боец.

Он подчеркнул, что не собирается завязывать с выступлениями.

«У меня еще будет много боев. Я еще молодой», — уверен Емельяненко.

Александр Емельяненко не выступал и не появлялся на публике с лета 2020 года, когда проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову.

По словам президента лиги Open FC Александра Гурьянова, следующий поединок Емельяненко может провести в апреле. Всего в активе спортсмена 28 побед, восемь поражений и один бой, завершившийся ничьей.

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