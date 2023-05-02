Эксклюзив 02 мая 2023, 18:22 «Я себя хорошо чувствую». Евгений Петросян опроверг слухи о госпитализации Юморист Евгений Петросян заявил, что проходит плановую медицинскую проверку РИА «Новости»

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Писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян рассказал «360», что проходит плановое медицинское обследование. Народный артист РСФСР опроверг сообщения о своей госпитализации.

Очередной звонок Евгений Петросян встретил с юмором.

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«Вы уже 805-я, кто звонит. Мне некогда лечиться, я только отвечаю <…> У меня плановая проверка, я пожилой человек, мне надо хотя бы раз в два года проверяться. Я хорошо себя чувствую», — рассказал артист.

Он посоветовал журналистам не делать из мухи слона, а при подготовке материалов «ориентироваться на правду».

Сообщения о госпитализации Петросяна появились днем 1 мая. По данным СМИ, артист находился дома в Москве, у него закружилась голова, и супруга решила вызвать скорую помощь. Прибывшие медики якобы уговорили юмориста проследовать в больницу, где его тщательно обследовали. На следующий день появилась информация, что врачи диагностировали у телеведущего ряд заболеваний, включая гипертоническую болезнь и кисты в почках. По неофициальным данным, он остается в Боткинской больнице.