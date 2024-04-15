Знаменитости 15 апреля 2024, 00:33 «Я плачу». Пугачева выпустила новую песню в преддверии юбилея Пугачева выпустила новую песню под названием «Я плачу» к своему 75-летию РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева выпустила новую песню под названием «Я плачу» в преддверии своего 75-летия. Релиз опубликовали на платформах «ЯндексМузыка» и «ВКонтакте».

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», — спела она.

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День рождения артистка отметит 15 апреля. Сама композиция была записана пять лет назад с 50-летнему юбилею Леонида Агутина, который выступил автором и слов, и музыки. В 2018 году Пугачева не смогла с ней выступить на концерте из-за болезни.

Концертный директор артистки Елена Чупракова сообщила в соцсети, что 15 апреля выйдет еще один трек певицы.

Ранее в Сети опубликовали советский клип Пугачевой на песню «Белая панама», который в 1986 году вырезали из новогоднего эфира. Он считался утерянным.

Свой юбилей артистка планирует отметить на Кипре, устроив банкет на 160 человек. Кроме того, как сообщили журналисты, Пугачева якобы решила выступить в Израиле и провести гастрольный тур по Европе.