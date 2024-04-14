Знаменитости 14 апреля 2024, 04:41 Найден считавшийся потерянным советский клип Пугачевой Вырезанный из советского эфира клип Пугачевой выложили в Сеть РИА «Новости»

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Клип певицы Аллы Пугачевой на песню «Белая панама» опубликовали на YouTube. В 1986 году это видео вырезали из новогоднего телеэфира, запись считалась утерянной. Об этом сообщила «Фонтанка».

Песню «Белая панама» написали поэт Леонид Дербенев и композитор Юрий Чернавский. Алла Пугачева исполняла ее в программе «Музыкальный ринг» и на фестивале «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве».

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А вот музыкальное видео на эту песню редакторы новогоднего «Голубого огонька» вырезали. На Центральном телевидении его так и не показали. Копии записи отправили в ряд региональных телекомпаний. Позже это видео считалось утерянным.

Ранее стало известно, как Пугачева отметит свой 75-летний юбилей. По данным «Экспресс газеты», певица планирует устроить на Кипре большой банкет на 160 человек для друзей и родственников. В числе гостей ожидаются музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.