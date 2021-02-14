«Я чувствую боль…» Дава отказался от любви после расставания с Бузовой

Блогер и музыкант Дава решил закрыть свое сердце для любви. К такому выводу он пришел после расставания с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Мыслями он поделился в подводке перед своим номером к новому выпуску «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1».

«Мне очень больно… Когда отдаешь всего себя, а в ответ тебя поливают грязью. Любовь очень жестока. Я не хочу любви, я это понял для себя. Не складывается… Видимо, для меня так проще», — признался он.

Дава вспомнил, как после разрыва Бузова публично обвинила его в изменах. Музыкант расценивает подобные заявления как удар в спину.

«Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя. Для меня это предательство. Я чувствую боль… Как ты можешь плохо говорить про человека, значит, ты себя не уважаешь», — заявил Давид Манукян.

Блогер расстроился, что Бузова не оценила его усилий. Он уверен, что вкладывался в их отношения больше, чем певица. Музыкант «безумно привязывается» и расставляет приоритеты — все для любимого человека. Однако понял, что его порывы не оценили.

Перед шоу Дава ни разу не улыбнулся, пока не начал позировать для фото с певцом Филиппом Киркоровым.

Ранее Бузова призналась, что за красивой картинкой в нее плевали и поднимали руку. Манукян тогда не комментировал слова бывшей возлюбленной. А отец певицы призвал мужчину восстановить отношения с дочерью.

В последнее время блогер заметно похудел. Однако жюри он сказал, что его расстроили низкие баллы за предыдущий танцевальный номер.