«Она страдает»: отец Бузовой обратился к Даве

«Давид, разнулить не хочешь? Она страдает», — написал Игорь Бузов, но ответа не получил, хотя его комментарий собрал несколько сотен лайков.

Поклонники Манукяна предположили, что он посвятил свое новое творение разрыву с певицей и телеведущей, пишут «Дни.ру».

22 января Ольга Бузова рассказала своим подписчикам в Instagram, что Манукян распускал руки и оскорблял ее. Она назвала его чудовищем и объявила о разрыве. Коллеги Бузовой не поверили ни в искренность их отношений, ни в правдивость расставания.

Через пару дней после этой новости Манукян назвал отношения со своей экс-возлюбленной пройденным этапом. Еще через несколько дней уже Бузова на вечеринке по случаю своего 35-летия заявила, что ей очень тяжело и она «с трудом стоит на ногах».