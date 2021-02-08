«Я не всегда веселый»: похудевший Манукян удивил жюри шоу «Танцы со звездами»

Поклонники заметили, что Манукян вышел на паркет без повязки на руке. Он носил ее после полученной травмы плеча. Также зрители и судьи отметили, что блогер заметно похудел. Певец вместе со своей партнершей Дарьей Палей исполнил танго. Ранее пара всегда выбирала зажигательные танцы, и последнее выступление сильно выделялось на их фоне.

Артист объяснил, что у всех бывают в жизни сложные периоды. Блогер признался, что его расстроили низкие баллы за предыдущий танцевальный номер.

«В жизни я не всегда веселый бываю, моменты сложные, мы все люди, все грустим. На прошлой передаче нам поставили низкие оценки, это был вызов для нас, мы его приняли», — подчеркнул Манукян.

Недавно Давид расстался с популярной телеведущей Ольгой Бузовой. Он сбросил порядка шести килограммов. Участник шоу пояснил, что все ограничения он устанавливает для себя только ради проекта.