Знаменитости 18 апреля 2024, 05:06 Ирина Безрукова выложила откровенное фото в день своего 59-летия РИА «Новости»

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Актриса Ирина Безрукова в день своего 59-летия снялась обнаженной в купели. Она поделилась откровенной фотографией в социальных сетях.

«Свой день я провела без макияжа, с улыбкой на лице, выспалась, как следует, отдохнула, погуляла и вкусно поела. По возвращении с гастролей в Москву продлила себе праздник и уехала на дачу с сестрой и подругами», — подписала кадр актриса.

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Звезда поблагодарила поклонников за искрение и сердечные поздравления.

Голливудская актриса 57-летняя Сальма Хайек порадовала поклонников фото в купальнике с глубоким декольте, она выложила откровенные кадры в соцсети. Снимок звезда сделала во время отдыха на лодке.

Супермодель Ирина Шейк позировала для фото в ванной, прикрывшись светлым махровым полотенцем. Знаменитость сделала макияж с акцентом на глаза и надела массивные украшения.