Знаменитости 12 марта 2024, 13:34 Инстасамка решила поступить в университет Инстасамка заявила о решении сдать ЕГЭ и поступить в университет Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, объявила о планах сдать ЕГЭ и поступить в университет. Она рассказала об этом на своей странице в сервисе TikTok.

Она сообщила, что начала собирать документы для сдачи ЕГЭ. Однако она не раскрыла, в какой именно университет намерена поступить и по каким предметам будет писать экзамены.

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В этом году поп-звезде исполнится 24 года. В марте стало известно об отмене всех запланированных концертов Инстасамки в России на ближайшее время. Причиной стали протесты со стороны общественников. Девушка планирует выступать только на клаб-шоу с пометкой «18+».

Сама Зотеева сообщила об отмене концертов, заявив о намерении предстать перед публикой в новом амплуа в следующем году.

Недавно Инстасамка поскандалила с певицей Полиной Гагариной на шоу «Голос». Блогер напомнила коллеге по цеху об ее угрозах.