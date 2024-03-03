Знаменитости 03 марта 2024, 02:48 «Обещала придушить». Инстасамка поскандалила с Гагариной на шоу «Голос» Инстасамка пришла на шоу «Голос» и устроила скандал с Гагариной РИА «Новости»

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Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) появилась на сцене музыкального шоу «Голос». Блогер напомнила коллеге по цеху Полине Гагариной об угрозах, сообщил Life.

Почти все члены жюри сразу же узнали Инстасамку и ее хит «За деньги — да». В итоге к ней повернулись все, кроме Антона Беляева. После этого эпатажная певица обратилась к Гагариной.

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«Меня зовут Дарья, псевдоним Инстасамка. А ты обещала меня придушить, когда мы встретимся», — сказала певица.

В ответ Гагарина спросила у своей коллеги, есть ли у нее достойные треки.

«Как маме, мне хочется, чтобы мои дети слушали классную музыку с классными убеждениями», — отметила она.

Инстасамка стала оправдываться, что услышала родителей и «все исправила». В конце разговора исполнительницы мирно обнялись.

Певец Владимир Пресняков в очередном выпуске 12-го сезона шоу «Голос» подшутил над Zivert и Полиной Гагариной. Поводом для этого стала реакция одной из участниц проекта после того, как она прошла слепые прослушивания.